Мини-Outback: презентован новый внедорожный универсал Subaru на базе Impreza (фото, видео)

Универсал Subaru Levorg Layback получил внедорожные шины и пластиковый обвес, а его клиренс вырос до 200 мм. Модель предложат с оппозитными турбомоторами мощностью до 260 л. с.

Линейку Subaru Levorg 2024 пополнит новая версия повышенной проходимости Layback. Внедорожный универсал на базе Impreza поступит в продажу в Японии до конца года. Его подробности раскрыли на официальном сайте Subaru.

Клиренс универсала вырос до 200 мм Фото: Subaru

Новинку позиционируют как младшего брата универсала Subaru Outback. Рецепт создания внедорожной версии такой же: Subaru Levorg Layback получил пластиковый защитный обвес и 18-дюймовые всесезонные шины, а его клиренс увеличен со 130 до 200 мм. Кроме того, несколько изменена решетка радиатора.

Салон Subaru Levorg Layback отличается только измененной отделкой. Внедорожный универсал Subaru также получил усовершенствованный комплекс безопасности EyeSight и 11,6-дюймовый портретный тачскрин в базовой версии и мощную акустику Harman Kardon за доплату.

В салоне изменена отделка Фото: Subaru

Новый Subaru Levorg Layback предложат с оппозитными бензиновыми турбомоторами объемом 1,8 л (177 л. с.) и 2,4 л (260 л. с.). Обе версии получат бесступенчатый вариатор и фирменный постоянный полный привод.

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