Брутальный дизайн и заводское ГБО: в Корее создали недорогой кроссовер-фургон (фото)

Кроссовер KG Mobility/SsangYong Torres получил грузовую версию с просторным багажником. Модель доступна с передним или полным приводом.

Южнокорейская компания KG Mobility, ранее известная, как SsangYong, презентовала оригинальную коммерческую модель Torres Van. Автомобиль сочетает в себе черты кроссовера и фургона. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Грузоподъемность авто составляет 300 кг Фото: SsangYong

В основе автомобиля лежит стандартный кроссовер KG Mobility/SsangYong Torres. Подобные версии — не редкость в Европе: существуют грузовые Duster, Suzuki Jimny и даже электрокроссовер Dacia Spring. Цена фургона стартует с 19 700 долларов.

Визуально грузовой вариант практически ничем не отличается от обычного Torres. У него брутальный угловатый дизайн с высоким капотом и расширенными крыльями. Разве что задние окна заменены непрозрачными пластиковыми панелями, а на боковых – появились решетки.

Объем багажника — 1843 л Фото: SsangYong

В салоне KG Mobility Torres Van сняли второй ряд кресел, а передние сиденья отделили перегородкой. Получился отсек объемом 1843 л, в котором можно перевозить грузы массой до 300 кг.

Новый KG Mobility Torres Van предложен с 1,5-литровым турбомотором, развивающем 170 л. с. на бензине и 165 л. с. – с заводским ГБО. Также не исключено, что вскоре появится 204-сильная электрическая версия, ведь у обычного кроссовера она есть. Привод может быть передним или полным.

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