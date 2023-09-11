Самый маленький кроссовер Alfa Romeo рассекретили до премьеры (фото)
Компактный кроссовер Alfa Romeo станет преемником хэтчбека Mi.To. Модель предложат в гибридной и электрической версиях.
В интернет попали изображения нового компактного кроссовера Alfa Romeo размером меньше, чем модель Tonale. Его продажи в Европе стартуют во второй половине 2024 года. Об этом сообщает сайт L’Argus.
Новый кроссовер Alfa Romeo, скорее всего, назовут Junior – как спортивные модели 60-х годов. Модель длиной около 4,1-4,2 м станет преемником хэтчбека Mi.To и бросит вызов Nissan Juke, Renault Captur и Volkswagen T-Cross.
Судя по изображениям, новая Alfa Romeo Junior отличается элегантным дизайном с плавными линиями кузова. Фирменный "клюв" решетки радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.
Салон Alfa Romeo не показали, опубликовали лишь изображение виртуального щитка приборов. Зато стали известны характеристики модели.
Компактный кроссовер Alfa Romeo построят на платформе Stellantis CMP, то есть он будет близким родственником Fiat 600, Jeep Avenger, DS 3 и Opel Mokka. У них же позаимствуют и силовые установки для модели.
Базовым станет 136-сильный гибрид Alfa Romeo Junior с 1,2-литровым бензиновым турбомотором и 48-вольтной "мягкой" установкой. Также предложат электромобиль мощностью 156 л. с. с батареей на 54 кВт∙ч и запасом хода 384 км.
Примечательно, что кроссовер – не первый электромобиль Alfa Romeo. Дело в том, что электрическую версию получит недавно представленный суперкар Alfa Romeo 33 Stradale.
Также Фокус сообщал, что Alfa Romeo готовит конкурента Tesla Model Y.