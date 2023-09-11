Названы самые надежные и самые ненадежные подержанные бензиновые авто в возрасте до 20 лет

Эксперты выделили 14 самых надежных бензиновых автомобилей с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет. Также они назвали шесть моделей, которые часто выходят из строя.

Британские эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные бензиновые авто с пробегом. В список вошли только модели в возрасте от 6 до 20 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Подержанные автомобили гораздо доступнее новых моделей, но со временем их состояние становится хуже. В первую очередь это касается старых авто, но даже среди них есть исключения.

Всего в рейтинг вошли 14 бензиновых автомобилей с высоким уровнем надежности. Также эксперты упомянули шесть моделей, от которых стоит держаться подальше.

Самые надежные бензиновые авто с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет:

13. Honda CR-V

Honda CR-V редко выходит из строя Фото: Honda

Рейтинг надежности: 92,8%

Годы выпуска: 2012 — 2018

Бензиновая версия Honda CR-V зарекомендовала себя как очень надежный внедорожник с недорогой стоимостью обслуживания. Чаще всего у модели выходят из строя кондиционер, коробка передач и информационно-развлекательная система.

13. Hyundai i10

Hyundai i10 отличается невысокой стоимостью Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 92,8%

Годы выпуска: 2014 — 2020

Компактный хэтчбек Hyundai i10 отличается невысокой стоимостью и отличной ремонтопригодностью. Главными проблемами авто являются тормоза, коробка передач и электроника.

10. BMW 3 Series

Бензиновый BMW 3 Series надежнее дизельной версии модели Фото: BMW

Рейтинг надежности: 93,3%

Годы выпуска: 2012 — 2019

BMW 3 Series отличается высоким уровнем надежности, особенно с бензиновыми двигателями. Тем не менее эта модель имеет некоторые проблемы с кондиционером и электроникой.

10. Citroen C1

Citroen C1 имеет проблемы с аккумулятором и тормозами Фото: Citroen

Рейтинг надежности: 93,3%

Годы выпуска: 2014 — 2022

Только 12% владельцев компактного хэтчбека Citroen C1 сообщили о поломках. Чаще всего выходили из строя аккумулятор, тормоза и двигатель.

10. Skoda Citigo

Skoda Citigo дешевый в обслуживании хэтчбек Фото: Skoda

Рейтинг надежности: 93,3%

Годы выпуска: 2012 — 2020

Skoda Citigo отличается невысокой стоимостью, а единственной проблемой в надежности является электроника. С такими поломками сталкивались около 13% владельцев модели.

9. Honda Jazz

Honda Jazz редко выходит из строя Фото: Honda

Рейтинг надежности: 94,3%

Годы выпуска: 2008 — 2015

Honda Jazz гораздо надежнее своих конкурентов. Эта модель редко выходит из строя, а главными проблемами являются кондиционер, кузов и тормоза.

8. Mazda 2

Mazda 2 страдает от проблем с электроникой Фото: Mazda

Рейтинг надежности: 95,5%

Годы выпуска: 2007 — 2015

Mazda 2 имеет проблемы с электроникой. Тем не менее с такими поломками столкнулись всего 8% владельцев хэтчбека.

7. Honda Civic

У Honda Civic есть проблемы с кузовом и тормозами Фото: Honda

Рейтинг надежности: 96,2%

Годы выпуска: 2012 — 2017

Бензиновый Honda Civic реже выходит из строя, чем дизельная версия модели. Главными проблемами являются кузов, тормоза и коробка передач.

6. Mazda MX-5

Mazda MX-5 является одним из самых надежных современных спорткаров Фото: Mazda

Рейтинг надежности: 96,8%

Годы выпуска: 2015 — наше время

Спорткар Mazda MX-5 имеет не только приятную управляемость, но и отличается высоким уровнем надежности. Только у 5% владельцев модели возникали поломки, связанные с электроникой.

5. Volkswagen Up

Volkswagen Up надежнее Skoda Citigo Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 96,9%

Годы выпуска: 2012 — наше время

Volkswagen Up оказался надежнее Skoda Citigo, с которым он разделяет платформу. Чаще всего у модели выходят из строя кондиционер, тормоза и электроника.

4. Suzuki Swift

Чаще всего у Suzuki Swift выходит из строя аккумулятор Фото: Suzuki

Рейтинг надежности: 98,1%

Годы выпуска: 2010 — 2017

Хэтчбек Suzuki Swift имеет мало проблем с надежностью. Только у 6% владельцев модели выходил из строя аккумулятор.

3. Toyota Yaris

У Toyota Yaris мало проблем с надежностью Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 98,6%

Годы выпуска: 2011 — 2020

Toyota Yaris подходит для водителей, которым нужен экономный и практичный автомобиль. Около 5% владельцев модели сообщили о поломках, связанных с подвеской.

2. Mazda 3

Всего несколько владельцев Mazda 3 сталкивались с поломками во время эксплуатации Фото: Mazda

Рейтинг надежности: 99,3%

Годы выпуска: 2014 — 2019

Бензиновая версия Mazda 3 редко выходит из строя. Единственным слабым местом модели является электроника.

1. Honda Jazz

Honda Jazz возглавил рейтинг самых надежных бензиновых авто Фото: Honda

Рейтинг надежности: 100%

Годы выпуска: 2015 — 2020

Honda Jazz третьего поколения является очень практичным авто с высоким уровнем надежности. Ни один владелец модели не сообщил о поломках за последние два года эксплуатации.

Самые ненадежные бензиновые авто с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет:

6. Mini Cooper

У Mini Cooper чаще всего выходят из строя двигатель и электроника Фото: MINI

Рейтинг надежности: 71,5%

Годы выпуска: 2007 — 2014

Старый Mini Cooper не отличается высоким уровнем надежности. У хэтчбека есть множество проблем, главными из которых являются двигатель и электроника.

5. Skoda Octavia

Skoda Octavia имеет множество проблем с надежностью Фото: Skoda

Рейтинг надежности: 71,2%

Годы выпуска: 2004 — 2013

Бензиновая Skoda Octavia не такая надежная, как дизельная версия модели. Основными проблемами являются аккумулятор, двигатель, электроника и подвеска.

4. Nissan Micra

У Nissan Micra чаще всего выходят из строя подвеска и двигатель Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 66,4%

Годы выпуска: 2010 — 2016

Nissan Micra оказалась одной из самых ненадежных моделей японского бренда. Чаще всего у хэтчбека выходят из строя подвеска, двигатель и электроника.

3. Nissan Qashqai

Дизельные Nissan Qashqai оказались надежнее бензиновой версии кроссовера Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 64,4%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Бензиновая версия Nissan Qashqai уступает в надежности дизельному кроссоверу. Около 43% владельцев модели сообщили о поломках, которые были связаны с двигателем и электроникой.

2. Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class имеет проблемы с аккумулятором и подвеской Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 54,9%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Несмотря на высокую стоимость, Mercedes-Benz C-Class не является надежной моделью. Основными проблемами являются аккумулятор и подвеска.

1. Opel/Vauxhall Astra

Opel Astra оказался самым ненадежным авто в этом рейтинге Фото: Opel

Рейтинг надежности: 50,5%

Годы выпуска: 2009 — 2015

У Opel Astra есть множество проблем с надежностью. Чаще всего выходят из строя кондиционер и двигатель.

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