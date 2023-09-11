Возвращение легенды: Renault возродит знаменитый спорткар 70-х (фото)

Новый Renault Alpine A310 станет спортивным электромобилем с запасом хода в 500 км. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 4 с и порадует отточенной управляемостью.

Renault планируют расширить свою спортивную линейку Alpine новой моделью A310. Знаменитое купе 70-х вернется на рынок в 2027 году. Об этом сообщает сайт Autocar.

Новый Renault станет одной из семи спортивных моделей, которые выпустят под брендом Alpine до 2030 года. Как и знаменитый предок, это будет четырехместное спортивно-туристическое купе, однако новая модель станет электромобилем.

Оригинальный Alpine A310 выпускали с 1971 по 1984 год Фото: Renault

Спорткар Renault построят на новой архитектуре Alpine Performance Platform (APP), как и второе поколение модели Alpine A110, которое также станет электрическим. Впрочем, A310 будет несколько крупнее.

Характеристики Renault Alpine A310 пока не раскрывают. По предварительным данным, разгон до 100 км/ч займет не более 4 с, а запас хода составит около 500 км. Кроме того, разработчики постараются сделать электрокар легким и маневренным.

Оригинальное купе Renault Alpine A310 выпускали с 1981 по 1984 год и оно было конкурентом Porsche 911. Заднемоторный французский спорткар оснащали бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (127 л. с.), 2,7 л (150 л. с.) и 2,9 л (193 л. с.).

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