В Украине появился мощный британский конкурент Tesla Model X с запасом хода 650 км (фото)

Электрический кроссовер Lotus Eletre предлагают в версиях на 612 и 905 л. с. Более мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2,95 с.

В Украину привезли новый Lotus Eletre. Первый кроссовер в истории британской марки является одной из самых мощных моделей в своем классе. Об этом сообщает сайт Auto-Consulting.

Электрокар стоит от 120 000 долларов Фото: Lotus

Кроссовер Lotus Eletre – первый массовый электрокар бренда и первая его модель, производство которой наладили в Китае. Именно из этой страны неофициально ввезли авто. Купить электромобиль Lotus в Украине можно по цене 120-150 тыс. долларов, то есть его конкурентами являются Tesla Model X и Mercedes EQS SUV.

Электромобиль Lotus Eletre также является самой крупной моделью в истории марки – достигает 5105 м в длину при колесной базе 3019 мм и весит 2,5 тонны. У него оригинальный дизайн с выраженным "носом", широкой решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами.

Пассажиру предусмотрен отдельный дисплей Фото: Lotus

Несмотря на огромные размеры, в салоне Lotus Eletre 2023 только два ряда сидений – доступны версии на 4 и 5 мест. На передней панели установлены отдельные дисплей для водителя и пассажира, а также большой центральный тачскрин.

Комплектация Lotus Eletre богатая – четырехзонный климат-контроль, пневмоводвеска, электропакет, управляемые задние колеса, 22-дюймовые диски. В отделке сочетаются кожа, алькантара и карбон.

Предложены версии модели на 4 и 5 мест Фото: Lotus

В Украину приехал электрокроссовер Lotus Eletre в 612-сильной версии и с батареей емкостью 112 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и проехать 650 км без подзарядки. Также существует более мощный Lotus Eletre R на 905 л. с. с разгоном до сотни за 2,95 с.

К слову, у Eletre недавно появился собрат – седан Lotus Emeya с такими же силовыми установками.

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