Автомобили Ford получат необычный бампер, который может менять форму (фото)

Инновационный бампер Ford пригодится водителям на бездорожье, а также может спасти жизнь пешеходам. Эту технологию могут получить будущие внедорожники бренда.

В Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам обнаружили новый патент компании Ford. В нем описывается необычный передний бампер, который способен менять свою форму. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Изобретение Ford может помочь во время езды по бездорожью, а также защитить пешеходов от травм. Передний бампер будет способен увеличиваться или уменьшаться в случае необходимости.

В конструкции бампера предусмотрен привод, который позволяет влиять на его положение, а также корпус, винтовая лебедка и другие подвижные элементы. Автомобиль сам сможет определить, когда нужно поднять или опустить бампер при помощи камер или GPS-навигации.

Бампер состоит из множества подвижных элементов Фото: German Patent and Trademark Office

Низкий бампер позволит обезопасить пешеходов в случае ДТП. В высоком положении внедорожник станет более эффективным на бездорожье.

Пока неизвестно, как именно будет работать эта технология на практике. Сейчас технология находится на начальном этапе разработки.

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