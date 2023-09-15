США ввели новые санкции против ведущих российских автопроизводителей

Под санкции США попали крупнейшие российские автопроизводители — ВАЗ, УАЗ и "Москвич". Ограничения коснулись и компаний-посредников, поставляющих в РФ высокотехнологичную западную продукцию.

Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций. Новые ограничения ввели против 170 физических и юридических лиц и они коснулись автопрома РФ. Об этом сообщается на сайте Офиса по контролю иностранных активов Минфина США.

В частности, под санкции попали крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ", возрожденный "Москвич", а также группа "Соллерс", которой принадлежат УАЗ и ряд автосборочных предприятий на территории РФ.

"Сегодняшними санкциями США продолжают нашу неустанную работу, направленную на то, чтобы разрушить цепочки военных поставок России и лишить Путина оборудования, технологий и услуг, необходимых ему для ведения варварской войны против Украины", — подчеркнула министр финансов США Джанет Йеллен.

Также под санкции попали российский "Автодор", производитель вагонов "Трансмашхолдинг" и ряд металлургических предприятий. Кроме того, ограничения распространяются на компании из Турции и ОАЭ, ставшие посредниками в поставках высокотехнологичной западной продукции в РФ.

Формально запрет на сотрудничество с подсанкционными компаниями введен только для граждан США, однако юридические лица из других стран в случае продолжения сотрудничества рискуют попасть под вторичные санкции.

Ранее Фокус сообщал, что новый российский электромобиль оказался китайской моделью родом из 90-х годов.

Также мы писали, что в РФ массово жалуются на низкое качество новых китайских авто.