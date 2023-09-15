В Украине появились новейшие спорткары Chevrolet Corvette Stingray (фото)

Новый Chevrolet Corvette C8 — один из самых доступных среднемоторных спорткаров. Уже в базовой версии авто оснащено 6,2-литровым 495-сильным V8.

На украинских дорогах появляются новые Chevrolet Corvette восьмого поколения. В нашей стране за последнее время замечено уже несколько таких авто. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Совсем недавно новый Chevrolet Corvette C8 Stingray сфотографировали в Киеве. Теперь же эти спорткары засветились и в других городах Украины.

Кабриолет Chevrolet Corvette заметили в Харькове

В частности купе Chevrolet Corvette сфотографировали в Запорожье, еще одно такое авто появилось в Харькове, причем в кузове кабриолет со складывающейся жесткой крышей.

Популярность модели можно объяснить ее массовостью и относительной доступнойсть. Новый Chevrolet Corvette Stingray – один из самых дешевых среднемоторных спорткаров на рынке – его цена стартует с 66 300 долларов. Не исключено, что некоторые Chevrolet Corvette в Украине являются подержанными или так называемыми "битками" из США.

Еще один Chevrolet Corvette сфотографировали в Запорожье

За свои деньги Chevrolet Corvette C8 довольно быстрый. Даже базовая версия оснащена 6,2-литровым 495-сильным V8 и 8-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 312 км/ч.

Большинство моделей с аналогичными характеристиками в разы дороже. Кроме того, есть и заряженные версии Chevrolet Corvette мощностью до 670 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили очень редкий и мощный седан Mercedes Brabus.

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