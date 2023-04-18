Новейший Chevrolet Corvette 2024 подорожал в 10 раз за полчаса (фото)

Новый Chevrolet Corvette E-Ray — первая в истории версия модели с гибридной установкой и полным приводом. Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает скорость свыше 300 км/ч.

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В США на аукционе Barrett-Jackson продали самый первый Chevrolet Corvette E-Ray 2024. За американский спорткар отдали 1,1 миллиона долларов. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Новый Chevrolet Corvette E-Ray в такой комплектации 3LZ стоит 115 000 долларов, то есть примерно за полчаса торгов автомобиль подорожал почти в 10 раз.

Вырученные средства направят на благотворительность Фото: Barrett-Jackson

Покупателем первого Corvette E-Ray стал владелец гоночной команды NASCAR Рик Хейндрик. Вырученные средства направят в благотворительный фонд поддержки американских школ.

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В свободную продажу новый Chevrolet Corvette E-Ray поступит в продажу под конец 2023 года по цене от $104 295. Автомобиль примечателен тем, что это первый гибрид Corvette.

E-Ray — первый гибрид Chevrolet Corvette Фото: General Motors

Chevrolet Corvette E-Ray оснащен 6,2-литровым V8 и электромотором суммарной мощностью 655 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает свыше 300 км/ч.

Вместе с тем спорткар способен передвигаться в электрическом режиме. Кроме того, это первый в истории Corvette с полным приводом.

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