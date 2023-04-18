Новий Chevrolet Corvette 2024 подорожчав у 10 разів за півгодини (фото)

Новий Chevrolet Corvette E-Ray – перша в історії версія моделі з гібридною установкою та повним приводом. Спорткар розганяється до 100 км/год за 2,5 с і розвиває швидкість понад 300 км/год.

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У США на аукціоні Barrett-Jackson продали перший Chevrolet Corvette E-Ray 2024. За американський спорткар віддали 1,1 мільйона доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціонного будинку.

Новий Chevrolet Corvette E-Ray у такій комплектації 3LZ коштує 115 000 доларів, тобто приблизно за півгодини торгів автомобіль подорожчав майже у 10 разів.

Виручені кошти спрямують на благодійність Фото: Barrett-Jackson

Покупцем першого Corvette E-Ray став власник гоночної команди NASCAR Рік Хейндрік. Виручені кошти спрямують до благодійного фонду підтримки американських шкіл.

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У вільний продаж новий Chevrolet Corvette E-Ray надійде у продаж під кінець 2023 року за ціною від $104 295. Автомобіль примітний тим, що це перший гібрид Corvette.

E-Ray – перший гібрид Chevrolet Corvette Фото: General Motors

Chevrolet Corvette E-Ray оснащений 6,2-літровим V8 та електромотором сумарною потужністю 655 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 2,5 сек і розвиває понад 300 км/год.

Водночас спорткар здатний пересуватися в електричному режимі. Крім того, це перший у історії Corvette з повним приводом.

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