Распродадут за копейки: бельгийский музей избавится от 30 редких советских авто (фото)

Раритетные советские автомобили оказались ненужными бельгийскому музею. Машины распродадут задешево, чтобы освободить склад.

В Бельгии на продажу выставлена коллекция раритетных советских автомобилей. Все они принадлежат музею Abarth Works Museum из города Лиер. Об этом сообщается на сайте Car and Classic.

В коллекции собрано около трех десятков автомобилей, причем среди них есть и раритетные модели. Впрочем, все машины распродают по очень невысокой цене – музей попросту хочет избавиться от экспонатов на складах.

22 автомобиля ВАЗ суммарно стоят 35 000 евро Фото: CarAndClassic

В частности, в коллекции собраны сразу 22 редкие экспортные модели ВАЗ, причем 17 из них готовы продать вместе и за всех их просят всего 35 000 евро. Среди них есть "копейки" ВАЗ-2101, заднеприводные ВАЗ-2104 и 2107, "Нива", несколько Lada Samara и моделей семейства 2110.

Впрочем, некоторые гоночные ВАЗ продают все же по отдельности. Так, редчайшая Lada VFTS (их выпустили всего 30) оценена в 5000 евро, хотя в Латвии аналогичное авто продают за 72 500 евро. Также продают гоночные "Ниву" и Samara.

За 21 000 евро продают коллекцию "Москвичей", включающую гоночный вариант седана 412, модель 2140 и пикап 2335.

В коллекции есть редкие гоночные модели ВАЗ Редкая Lada VFTS оценена в 5000 евро Машины оказались ненужными автомузею Гоночная "Нива" Дизельная "Волга" ГАЗ-21 Москвич-2141

Самыми же дорогими являются две "Волги". Седан ГАЗ-21 и универсал ГАЗ-24 с редким дизелем (их ставили на "Волги" в Бельгии для Европы) – их продают по 12 000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что в этом музее хранится очень редкий кабриолет Lada британского производства.

Также мы писали про заброшенную коллекцию из 230 авто стоимостью более 10 миллионов долларов.