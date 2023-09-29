Жуткая находка: на СТО под капотом Ford обнаружили редкую змею (видео)

Редкий удав-альбинос залез под капот Ford Focus погреться. Чтобы извлечь рептилию, пришлось вызывать профессионального змеелова.

Курьезный случай произошел на днях в американском штате Северная Каролина. На СТО под капотом Ford Focus обнаружили огромного удава-альбиноса. Видео с инцидентом опубликовали на YouTube-канале издания The New York Times.

Механикам пришлось вызывать профессионального змеелова Фото: The New York Times

Ford Focus 2015 года пригнали на сервис для планового техобслуживания – замены масла и фильтров. Механик поднял капот и застыл – вокруг 2,0-литрового двигателя обвилась огромная 2,4-метровая змея со светлой кожей.

Рабочие СТО побоялись доставать рептилию, а потому обратились за помощью к профессиональному змеелову Расселу Кавендеру. Он быстро приехал по вызову и извлек змею, хотя для этого пришлось открутить часть деталей мотора.

Змеелов объяснил механикам, что удав-альбинос не ядовитый, хотя и может больно укусить. Редкое пресмыкающееся не водится в Северной Каролине и, скорее всего, было чьим-то домашним животным.

Владелец Ford Focus заявил, что змея ему не принадлежит. Очевидно удав сбежал и забрался под капот Ford Focus погреться от теплого двигателя. Теперь ищут хозяина рептилии.

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