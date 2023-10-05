Популярные кроссоверы Toyota и Lexus получили эксклюзивный заводской тюнинг (фото)

Ателье Modellista модифицирует автомобили Toyota и Lexus в Японии уже 25 лет. Пакеты доработок в США сперва будут доступны для девяти моделей.

Сразу несколько кроссоверов Toyota и Lexus получили заводской тюнинг от ателье Modellista. Впервые пакет доработок станет доступен в США. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Компания Toyota Modellista была основана в 1997 году. Это ателье занимается доработкой автомобилей Toyota и Lexus.

На выставке SEMA 2023 будет представлено сразу несколько автомобилей от Modellista. Среди них есть и новейший седан Toyota Crown.

Всего тюнинг-пакеты Modellista будут доступны для девяти моделей: Lexus LX, RX, NX и IS, а также Toyota Corolla Sport, Prius, Crown, Venza и RAV4. В них включены новые кузовные обвесы, которые делают дизайн этих авто более стильным.

Toyota RAV4 Modellista Фото: Toyota Toyota Crown Modellista Фото: Toyota Toyota Venza Modellista Фото: Toyota Lexus LX Modellista Фото: Toyota Lexus RX Modellista Фото: Toyota

В будущем тюнеры планируют расширить ассортимент своих услуг. Рассматривается возможность установки новых колесных дисков и других аксессуаров.

"Modellista означает "дизайнер". Мы считаем, что быть дизайнером своей жизни — это значит быть самим собой, что сделает вашу жизнь более особенной. Мы всегда жаждали лучшего времени и возможностей, когда мы могли бы распространить это не только в Японии, но и во всем мире", — сказано в сообщении Toyota.

Ранее Фокус рассказал, что тюнинг-ателье Flex Automotive представило необычный пакет доработок для пикапа Toyota Tacoma.