Юбилей легенды: самому культовому американскому спорткару исполнилось 70 лет (фото)

Chevrolet Corvette — одна из наиболее массовых спортивных моделей всех времен. Он является более доступной альтернативой именитым европейским суперкарам.

США славятся своими мощными автомобилями, но долгое время не выпускали спортивных моделей. Первым подлинным американским спорткаром стал знаменитый Chevrolet Corvette, празднующий в этом году свое 70-летие. Фокус решил рассказать историю одного из самых знаменитых авто в мире.

Первый Chevrolet Corvette 1953 года Фото: General Motors

Chevrolet Corvette проектировали как более доступного конкурента европейским спортивным моделям. Презентовали в 1953 году на автошоу Motorama в Нью-Йорке. Автомобиль отличался современным обтекаемым дизайном, однако сначала продавался не очень удачно, ведь был не слишком быстрым. Всему виной оказался слабый шестицилиндровый двигатель на 150 л. с. За первый год Corvette приобрели всего 300 американцев.

Chevrolet Corvette 1957 года получил впрыск топлива Фото: RM Sotheby's

После такой неудачи руководство концерна General Motors собиралось отказаться от производства Corvette. Однако перспективный проект удалось спасти известному гонщику Зоре Аркус-Дантову. Он взялся усовершенствовать модель и в 1955 году оборудовал ее классическим американским V8 на 195 л. с.

Chevrolet Corvette Stingray 1963 года с разделенным задним стеклом Фото: General Motors

С этого момента начался стремительный рост мощности. Уже в 1957 году 4,6-литровый мотор Corvette в топовой версии благодаря впрыску топлива развивал 283 л. с. С ним разгон до 100 км/ч занимал 5,7 с, а максимальная скорость составила 214 км/ч. А к началу 60-х мощность достигла уже 360 л. с.

Сверхмощный Chevrolet Corvette L88 1967 года Фото: Motor Trend

В 1963 году автолюбителей всего мира поразил новый Chevrolet Corvette Stingray с выдвижными фарами и разделенным пополам задним стеклом. Обтекаемый автомобиль имел независимую подвеску всех колес, а также стал первым американским авто с дисковыми тормозами спереди и сзади. Уже в то время автомобиль был оборудован кондиционером и электроприводом сидений.

Chevrolet Corvette 1971 года оснастили 7,5-литровым мотором Фото: General Motors

Поначалу Chevrolet Corvette Stingray сохранил двигатели предшественника, но со временем в линейке появились 7,0-литровые V8 мощностью до 435 л. с. Такие спорткары разгонялись до сотни за 5 с и развивали 240 км/ч.

Однако всех превзошел лимитированный 560-сильный Corvette L88 1967 года – он достигал 275 км/ч и мог конкурировать с гораздо более дорогими Ferrari и Lamborghini. L88 добился немалых успехов в гонках. Сейчас такие авто стоят миллионы долларов.

Chevrolet Corvette ZR1 1992 года получил V8 на 405 л. с. Фото: General Motors

Дизайн Chevrolet Corvette третьего поколения стал классическим и основные его черты не менялись во всех последующих моделях на протяжении 40 лет. А под капотом в 1970 году появился огромный 7,5-литровый V8 на 425 л. с.

Chevrolet Corvette 1999 года оснастили проекцией на лобовое стекло Фото: General Motors

Однако гонка мощностей для Corvette C3 длилась недолго – в середине 70-х разразился топливный кризис и вступили в силу новые эко-нормы. Мощность упала вдвое – до 180-200 л. с.

640-сильный Chevrolet Corvette ZR1 2008 года Фото: General Motors

Многие "прожорливые" спорткары в 70-х сняли с производства, но Corvette пережил сложный период и продолжил радовать публику передовыми решениями. Так, в 1984 году модель четвертого поколения получила цифровую приборную панель, в 1990 – активную подвеску с электронным управлением, а в 1999 году спорткар стал одним из первых в мире авто с проекцией на лобовое стекло.

Corvette ZR1 2017 года способен развить 340 км/ч Фото: General Motors

Возобновился и рост мощности – уже в 1992 году топовый Chevrolet Corvette ZR1 оснастили 405-сильным V8. К 2006 году мощность топовой версии достигла 640 л. с., а Corvette ZR1 2017 года получил уже 755-сильный мотор, позволяющий развить 340 км/ч.

С 2020 года в производстве революционный Chevrolet Corvette C8. Впервые в истории модель стала среднемоторной, что улучшило ее управляемость. Уже в базовой версии в распоряжении 500 л. с., а заряженный 680-сильный Corvette Z06 называют грозой суперкаров. Появился гибридный вариант и уже разрабатывается электромобиль Chevrolet Corvette.

Chevrolet Corvette C8 стал среднемоторным Фото: General Motors

Всего же за 70 лет изготовлено более 1,75 миллионов Chevrolet Corvette, что является рекордным показателем для спортивного автомобиля. Модель уже давно стала культовой – она снялась в десятках фильмов и ей даже посвящали песни.

С каждым годом Corvette становится все мощнее, но остается верным изначальной концепции спорткара за разумные деньги. Даже топовая версия сейчас стоит немногим более $100 000 – в несколько раз меньше, чем европейские аналоги.

Ранее Фокус рассказывал, что спортивные Chevrolet Corvette C8 уже появились в Украине.

Также мы писали про Corvette 1969 года в состоянии нового авто.