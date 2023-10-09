Любовь до фанатизма: американец собрал более 80 автомобилей одной модели (видео)
В коллекции собраны Ford Crown Victoria, выпущенные с 1998 по 2012 годы. Среди них есть редкие версии модели и специализированные модификации для полиции и ФБР.
В американском штате Нью-Йорк существует очень интересная и нестандартная автоколлекция. Она практически полностью состоит из машин одной модели – Ford Crown Victoria третьего поколения. Ей посвящено видео на Youtube-канале Limited Edition Motorcars.
Коллекционер Майк очень любит Ford Crown Victoria, причем настолько сильно, что собрал 83 таких седана, выпущенных с 1998 по 2012 годы. Их суммарная стоимость превышает миллион долларов. Они хранятся в больших павильонах и на улице.
Большинство Ford Crown Victoria – в очень хорошем состоянии и с небольшим пробегом. Майк собрал автомобили всех годов выпуска, а также по машине из каждого американского штата.
В коллекции собраны и редкие модели в богатой комплектации с цифровой панелью приборов. Кроме того, в собраны специальные полицейские Ford Crown Victoria, а также авто для ФБР.
Ford Crown Victoria был последним рамным седаном в мире. Большое заднеприводное авто длиной 5,4 м оснащали 4,6-литровым V8 мощностью от 200 до 235 л. с.
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