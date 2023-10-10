На украинский рынок выйдет недорогой семейный кроссовер с богатым оснащением (фото)

JAC JS6 — 4,6-метровый пятиместный кроссовер с большим багажником. Модель оснащена бензиновым турбомотором мощностью 181 л. с.

В нашей стране появится новый JAC JS6. Кроссовер крупнее JAC JS4 и станет флагманской моделью китайского бренда на украинском рынке. Подробности авто раскрыли на сайте JAC в Украине.

Кроссовер оснащен 181-сильным турбомотором Фото: JAC

Кроссовер JAC JS6 – пятиместная модель с выразительным дизайном. У него покатая крыша и рельефные боковины, а диодные фары и фонари соединены диодными вставками.

Габариты JAC JS6 2023:

длина — 4605 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1700 мм;

колесная база — 2720 мм.

На передней панели установлены два дисплея Фото: JAC

В салоне на передней панели расположены два дисплея. Кнопки климата выполнены сенсорными, а вместо рычага предусмотрен круглый джойстик. В отделке использована кожа, а спереди установлены спортивные кресла. У кроссовера большой багажник объемом 670-1080 л.

Китайский кроссовер JAC JS6 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 181 л. с. и 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Он способен развить 180 км/ч.

У кроссовера большой багажник Фото: JAC

Новый JAC JS6 в Украине предложат в одной версии Luxury за 999 000 гривен. Он получит панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, камеры кругового обзора, электропривод и подогрев сидений, систему контроля "слепых" зон.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину привезли гибридный китайский кроссовер за $90 000.

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