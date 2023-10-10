Nissan показал впечатляющий электрокроссовер с очень нестандартным дизайном (фото)
Nissan Hyper Adventure — электрокроссовер для любителей активного образа жини. У него оригинальные двери и трансформируемый задний диван.
Опубликованы первые изображения Nissan Hyper Adventure. Концепт-кар презентуют на автосалоне в Токио Japan Mobility Show вместе с еще одним прототипом Hyper Urban. Об авто рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.
Новый Nissan Hyper Adventure – небольшой кроссовер для любителей активного образа жизни. Он отличается оригинальным дизайном с выраженным "носом" и расширенными колесными арками.
У кроссовера оригинальная конструкция дверей: передние – обычные, а вот задние – поднимаются вверх. Дверь багажника состоит из двух секций, причем нижняя часть превращается в подножки.
В салоне Nissan Hyper Adventure установлен руль-штурвал, а на всю переднюю панель растянут дисплей. Данные проецируются и на лобовое стекло. Салон довольно просторный, чтобы перевозить лыжи, палатку или даже каяк. Задний диван способен разворачиваться на 180 градусов.
Характеристики Nissan Hyper Adventure пока не раскрывают. Известно, что кроссовер получит два электромотора и полный привод, а также функцию двунаправленной зарядки – сможет питать электричеством различные приборы.
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