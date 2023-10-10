Семь мест и оригинальный дизайн: в Украину приехал новый Mitsubishi Outlander (фото)

Кроссовер Mitsubishi Outlander стал крупнее и выразительнее на вид. Модель в Украине предложат в семиместном исполнении и со 184-сильным двигателем.

В Украине появился новый Mitsubishi Outlander. Кроссовер четвертого поколения выходит на наш рынок. Подробности модели раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Кроссовер Mitsubishi Outlander кардинально изменился. Он подрос до 4,71 м в длину и 1,86 м в ширину и делит платформу с Nissan X-Trail. Дизайн авто стал выразительнее – с высоким капотом, профилированными боковинами и выразительным "лицом".

Кроссовер подрос в размерах Фото: Mitsubishi

Увеличенные размеры сделали новый Mitsubishi Outlander просторнее, что особенно ощутимо на третьем ряду (модель в Украине предложена в версии на 7 мест).

Кроме того, существенно улучшены материалы отделки – уже в начальной версии использована кожа. Также появились виртуальный щиток приборов и новая мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином.

В интерьере улучшены материалы отделки Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Outlander в Украине предложат с 2,5-литровой 184-сильной бензиновой четверкой и вариатором. Средний расход топлива составляет 8,1 л/100 км. Полный привод дополнен режимами для разных типов бездорожья.

Базовый Mitsubishi Outlander Intense (1 750 000 гривен) получил диодные фары, бесключевой доступ, камеру заднего вида, трехзонный климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев сидений и руля.

Салон кроссовера стал просторнее Фото: Mitsubishi

Более дорогой вариант Ultimate (1 895 000 гривен) добавляет матричную оптику, панорамную крышу, акустику Bose, подогрев задних кресел, камеры кругового обзора и электропривод сидений. Также в этой версии есть набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон и усталости водителя.

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