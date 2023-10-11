Nissan презентовал уютный и недорогой дом на колесах для двоих (фото)

Автодом Nissan Caravan Myroom оснастили раскладной кроватью и поворотными креслами. В отделке салона использованы дерево и высокопрочная ткань.

Минивэн Nissan Caravan получил нестандартную версию Myroom. Автомобиль превратили в дом на колесах, и он поступает в продажу в Японии по цене от 6 134 700 иен ($41 250). Об этом сообщается на официальном сайте Nissan.

Сиденья второго ряда могут разворачиваться Фото: Nissan

С виду это обычный Nissan Caravan 2023 года. От стандартной модели автодом отличается только черной решеткой радиатора и особыми колесными дисками. Кроме того, ему расширили палитру цветов кузова.

Основное внимание уделили салону Nissan Caravan Myroom. Диван третьего ряда выполнен раскладывающимся и превращается в двуспальную кровать. На втором ряду появились два широких кресла, которые можно развернуть на 180 градусов. Кроме того, появились шкафы для различной поклажи.

Задний диван раскладывается в кровать Фото: Nissan

В отделке Nissan Caravan Myroom использовано ламинированное дерево, как в мебели, а сиденья отделаны прочной тканью. От водителя жилой отсек отделен шторкой. В качестве опции для предложена портативная батарея с литий-ионными аккумуляторами от Nissan Leaf.

Автодом Nissan предложен с 2,0-литровым 130-сильным бензиновым двигателем и 2,5-литровым турбодизелем на 132 л. с. Есть версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал про оригинальный электрокроссовер Nissan для любителей активного отдыха.

Также мы писали про новый бюджетный Nissan за $9600.