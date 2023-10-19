Броский дизайн и свыше 500 сил: представлен экстремальный внедорожник Nissan (видео)

Nissan Patrol Black Hawk оснащен 5,6-литровым V8 с механическим компрессором. Внешний вид внедорожника стал более экстравагантным.

Внедорожник Nissan Patrol нынешнего поколения в производстве уже 13 лет, но продолжает получать новые версии. Недавно у него появился вариант Warrior для бездорожья, а теперь в ЮАР презентовали модификацию Black Hawk. Об этом сообщается на сайте Cars.co.za.

Внедорожнику подняли мощность до 530 л. с.

Тюнинг Nissan Patrol выполнила компания BB Motorsport, принадлежащая южноафриканскому дилеру японского бренда. Внедорожник будут выпускать малыми партиями и продавать в дилерской сети ВВ. Его стоимость составит 117 000 долларов.

Дизайн стал более экстравагантным

Стандартный 5,6-литровый V8 дополнили механическим компрессором, что подняло его мощность с 400 до 530 л. с., а максимальный крутящий момент – с 560 до 772 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает менее 6 секунд.

Кроме того, тюнинг Nissan Patrol затронул дизайн внедорожника. Он получил огромную решетку радиатора и новые бамперы, а его колесные арки расширили. Также появились измененные подножки и 22-дюймовые диски с низкопрофильной резиной. Добавлен и черный лакированный декор.

Салон Nissan Patrol Black Hawk не изменился. Оснащение включает камеры кругового обзора, акустику Bose, подогрев и вентиляцию сидений, электропривод кресел и двери багажника.

Ранее Фокус рассказывал, что Nissan презентовал оригинальный семейный электромобиль.

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