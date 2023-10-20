Легенда из 50-х: в Киеве показали любимый автомобиль Мэрилин Монро (фото)

Ford Thunderbird создавали, как более роскошного конкурента Chevrolet Corvette. Винтажный спорткар оснащен 4,8-литровым V8 и автоматической коробкой передач.

В Киеве продемонстрировали легендарный Ford Thunderbird 1956 года. Такой спорткар – единственный в Украине. Фото Ford появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спорткар создали для конкуренции с Chevrolet Corvette Фото: Topcars UA

Ford Thunderbird первого поколения создали в 1955 году, чтобы бросить вызов Chevrolet Corvette, который тогда только-только вышел на рынок. Впрочем, в Ford постарались сделать спортивную модель роскошнее и комфортнее. Его можно было оснастить кондиционером, электроприводом мягкой крышей и автоматической КПП.

Примечательно, что Ford Thunderbird поначалу продавался гораздо лучше, чем Corvette – так, модель 1956 года разошлась тиражом в 15,6 тыс. экземпляров. Среди владельцев этого авто были Джон Кеннеди и Мэрилин Монро, причем актриса очень любила свой кабриолет.

Ford Thunderbird Мэрилин Монро Фото: Vanity Fair

Этот Ford Thunderbird 1956 года оснащен 4,8-литровым V8 мощностью 200 л. с. и 3-ступенчатым автоматом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,5 с и развить 191 км/ч.

К слову, в Украине также есть современные Ford Thunderbird последнего поколения. Дизайн авто выполнен в духе знаменитого предка 50-х годов.

Также Фокус сообщал, что в Киеве показали редкий коллекционный Chevrolet Corvette.