В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям

ПДД Украины привели в соответствие с европейскими нормами. Изменения затронули правила перевозки детей и использования осветительных приборов.

Кабинет Министров сегодня, 20 октября, внес изменения в Правила дорожного движения. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, изменения в ПДД Украины призваны привести их в соответствие с европейскими стандартами. Они касаются перевозки детей и порядка использования осветительных приборов. В частности, внедрены такие новации:

Ближний свет фар или ходовые огни теперь необходимо включать в светлое время суток вне населенных пунктов круглый год. Напомним, до недавнего времени такое требование действовало только в осенне-зимний период. Штраф не включенный ближний свет — от 425 до 510 гривен. Запрещается перевозить детей на заднем сиденье мотоцикла или мопеда. Запрещается перевозка детей ростом до 150 см в авто без специальных удерживающих систем, позволяющих пристебнуть их ремнем безопасности. Очевидно речь идет о детских креслах или бустерах. При перевозке ребенка без них грозит штраф в размере от 510 до 850 гривен. Уточнен перечень дорожных знаков, обозначающих специальные места для остановки транспорта на дорогах для автомобилей и автомагистралях.

Больше информации про изменения в ПДД Украины и строки их вступления в силу появится после публикации постановления Кабмина.

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