Неудачная гонка: новейший Ford Mustang 2024 разбили вскоре после покупки (видео)

Новенький Ford Mustang решили испытать в драгрейсинге и разбили. Спорткар получил серьезные повреждения и, скорее всего, будет утилизирован.

В США попал в аварию новый Ford Mustang. Спортивное авто разбили во время драгрейсинга вскоре после покупки. Видео с ДТП появилось на Youtube-канале Stang Mode.

В салоне сработали подушки безопасности Фото: скриншот / YouTube

Спортивный Ford Mustang 2024 решили испытать в драгрейсинге. Заезд решили провести легально – не на улице, а на специально оборудованной трассе. Соперником выступил заряженный седан Cadillac CTS-V.

Для Ford Mustang 2024 гонка не задалась с самого начала. Хотя она проходила по прямой, авто потеряло управление, пробило отбойник и слетело с трека.

Автомобиль отправят на утилизацию Фото: скриншот / YouTube

К счастью, водитель не пострадал и смог самостоятельно покинуть авто. А вот Ford Mustang серьезно поврежден – у него разбиты передняя и задняя часть, вырваны пороги и колеса, а в салоне сработали подушки безопасности. Вероятнее всего, спорткар утилизируют.

Новый Ford Mustang седьмого поколения только поступил в продажу в конце августа и на дорогах еще немного таких авто. Конкретно это купе в исполнении GT оснащено 5,0-литровым 487-сильным V8. В линейке есть версии мощностью до 800 сил.

К слову, это не первый разбитый Ford Mustang 2024 – равнее в ДТП попало еще одно купе.

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