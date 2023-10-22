Агрессивный дизайн и 460 сил: в Украине появился новейший спорткар BMW (фото)

Спорткар BMW M2 оснащен 3,0-литровой турбошестркой мощностью 460 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и развить скорость до 285 км/ч.

В Украину приехал новый BMW M2 2023. Первое купе второго поколения появилось в Харькове. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Новый BMW M2 G87 уже доступен для заказа в Украине по цене от 3,1 млн гривен. Впрочем, конкретно этот автомобиль ввезен в нашу страну неофициально.

Спорткар восстановили после ДТП

Перед нами – авто из США после ДТП. Это первый разбитый BMW M2 2023 – спорткар попал в аварию весной нынешнего года во время доставки клиенту.

"Биток" BMW M2 выставили на аукцион, где его приобрели и доставили в Украину. Судя по фото, спорткар BMW уже восстановлен.

Новый BMW M2 2023 оснащен 3,0-литровой турбошестеркой от старшего купе M4. Она развивает 460 л. с. и обладает крутящим моментом в 550 Н∙м.

Новый BMW M2 оснащен 460-сильной турбошестеркой Фото: BMW

Купе BMW M2 способно разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 285 км/ч. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая КПП. Также доработаны ходовая и тормоза авто.

От стандартного BMW 2 Series заряженная версия отличается серьезно расширенными крыльями, обвесом и задним спойлером. В салоне установлены спортивные сиденья и руль.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился первый электромобиль Rolls-Royce.

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