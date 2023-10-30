Не отличить от оригинала: пикап Tesla Cybertruck воссоздали из дерева (видео)

Деревянная копия лишь немного меньше оригинального Tesla Cybertruck. Автомобиль получил электромотор, рабочую оптику и интерьер в стиле пикапа.

Умелец из Вьетнама создал деревянную копию электропикапа Tesla Cybertruck. Видео с созданием автомобиля опубликовали на YouTube-канале ND — Woodworking Art.

Мастер построил из дерева полностью рабочий электромобиль, который немного меньше оригинального Tesla Cybertruck. В комплекте прилагает и деревянная копия квадроцикла Tesla Cyberquad.

Умелец создал и деревянную копию квадроцикла Tesla Cyberquad Фото: Скриншот

Пикап воссоздан с невероятной точностью. Деревянный электрический пикап даже получил рабочую оптику и интерьер.

В интерьере установлены деревянный руль и центральный дисплей Фото: Скриншот

Сперва мастер создал стальной каркас, который стал основой для авто. Затем на него установили ведущий мост с электродвигателем, колеса и тормоза.

Для создания корпуса умелец использовал оригинальные чертежи электропикапа. Ему удалось сохранить необычный силуэт модели и некоторые другие особенности дизайна.

Кузовные панели созданы на основе оригинальных чертежей Фото: Скриншот

Мастер заявил, что использует для своих изделий только испорченную древесину, а не живые деревья. Несмотря на это, результат выглядит очень качественно.

Умелец посвятил этот автомобиль главе Tesla Илону Маску. Многие зрители его YouTube-канала просили воссоздать Tesla Cybertruck.

Ранее Фокус рассказал, что мастер из Вьетнама построил из дерева уникальный шестиколесный Rolls-Royce для своего сына.