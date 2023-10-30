Аналог Passat: новый семейный электромобиль Volkswagen показали до премьеры (фото)

Универсал Volkswagen ID.7 Tourer отличается элегантным дизайном и имеет отличную аэродинамику. У него просторный салон и большой 545-литровый багажник.

Флагманский электромобиль Volkswagen ID.7 получит более практичную версию Tourer в кузове универсал. Ее должны представить в конце нынешнего или начале следующего года и она станет электрической альтернативой VW Passat B9. Пока же на сайте Volkswagen появились официальные тизеры модели и раскрыты первые ее подробности.

Новый Volkswagen ID.7 Tourer показали только в профиль. У него элегантный силуэт с длинным капотом, изогнутой оконной линией и большим углом наклона заднего стекла.

Универсал обладает низким аэродинамическим коэффициентом в 0,24 Фото: Volkswagen

Впрочем, ранее прототип Volkswagen ID.7 Tourer видели во время тестов и удалось детально рассмотреть его дизайн с крупными раскосыми фарами и фонарями на всю ширину кузова.

Универсал Volkswagen ID.7 будет почти столь же обтекаемым, как и седан: его коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,24. Заявлено, что Tourer будет просторнее седана, а объем его багажника составит 545-1714 л. Со сложенными задними сиденьями в салоне можно будет перевозить грузы длиной до 2 м.

Электромобиль Volkswagen ID.7 Tourer позаимствует силовые установки у седана. Это значит, что его предложат в 286-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной версиях. Будут доступны батареи емкостью 82 и 91 кВтч, а самая "дальнобойная" версия сможет проехать около 700 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что новый Volkswagen ID.7 в Китае оказался вдвое дешевле, чем в Германии.

Также мы писали, что в Украине появился новый Volkswagen Amarok второго поколения.