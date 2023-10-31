Посвящается легенде: представлен оригинальный внедорожный спорткар Nissan (фото)

Купе Nissan Z превратили в раллийный спорткар. Ему увеличили клиренс, установили внедорожные шины и дополнительную оптику.

В Лас-Вегасе на тюнинг-шоу SEMA презентуют необычный Nissan Z. Спортивное купе превратили в раллийный внедорожник. Об этом сообщает сайт Motor1.

Авто посвятили 50-летию победы Nissan 240 Z в ралли "Сафари"

Нестандартный тюнинг Nissan Z выполнило ателье Tommy Pike Customs. Проект назвали Safari Rally Z Tribute и он посвящен 50-летию победы Nissan 240Z в африканском ралли "Сафари".

У купе увеличен клиренс и установлена внедорожная резина

Именно знаменитый раллийный Nissan 240 Z и стал образцом для подражания. Его современный преемник Nissan Z получил 17-дюймовые внедорожные шины Yokohama Geolandar M/T G003 и дополнительную оптику, а его клиренс увеличен на 50 мм.

Даже окрас кузова с черным капотом такой же, как у прославленного предка. В салоне Nissan Z установили спортивные сиденья Recaro.

В салоне появились спортивные кресла

3,0-литровый V6 твин-турбо доработали с использованием деталей от Nismo, но его мощность не разглашают – известно, что она превышает 400 сил (в Nissan Z Nismo отдача составляет 420 л. с.). Кроме того, спорткар получил новое сцепление и регулируемую подвеску.

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