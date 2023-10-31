В Китае придумали оригинальный способ борьбы с неправильной парковкой (фото)

Власти Китая придумали простой, но эффективный способ борьбы с неправильной парковкой. Простое устройство не только позволяет пристыдить нарушителя, но и отслеживает его местоположение.

Парковка в неположенном месте является распространенным явлением во многих странах мира. В Китае придумали оригинальный способ борьбы с такими нарушениями. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Из-за парковки в неположенном месте другим водителям становится труднее найти подходящее место для остановки. Также это может создать другие трудности в движении транспорта.

В Китае для борьбы с неправильной парковкой используют большие присоски, которые прикрепляются к боковой двери авто. Помимо того, что это устройство призвано пристыдить нарушителей, оно имеет несколько полезных функций.

К авто нарушителя прикрепляют большую присоску Фото: Reddit

Присоска дополнительно привязывается к боковому зеркалу заднего вида при помощи шнура. Также внутри корпуса расположены GPS-передатчик и таймер, который подсчитывает время простоя авто.

Водитель, который нарушил правила парковки, не может самостоятельно открепить присоску. Чтобы снять устройство, необходимо заплатить штраф.

Если нарушитель попытается уехать без уплаты штрафа, полиция сможет отследить его местоположение при помощи GPS-передатчика. Помимо этого на присоске есть надписи, которые говорят о том, что этот водитель не умеет парковаться, что заставляет его чувствовать себя неловко.

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