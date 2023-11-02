Кроссоверы — в лидерах: названы самые популярные автомобили в Украине (фото)
Кроссоверы в Украине пользуются повышенным спросом. В десятке лидеров рынка — сразу 9 моделей повышенной проходимости.
В октябре 2023 года украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В ТОП-10 моделей-лидеров украинского рынка — сразу 9 авто повышенной проходимости: 8 кроссоверов и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Единственное исключение — седан Toyota Camry. Это не чисто украинская тенденция — кроссоверы доминируют на рынке во всем мире.
Лидерство вернул себе Renault Duster с 387 проданными авто. Он смог потеснить на второе место электрокроссовер Volkswagen ID.4 (366 авто), ставший лучшим в сентябре. Третью позицию заняла Toyota RAV4 (340 шт.). Замыкают пятерку лучших Nissan Qashqai (217 авто) и премиальный BMW X5 (156 шт.).
Самые популярные автомобили в Украине за октябрь 2023 года:
- Renault Duster – 387 шт.
- Volkswagen ID.4 – 366 шт.
- Toyota RAV4 – 340 шт.
- Nissan Qashqai – 217 шт.
- BMW X5 – 156 шт.
- Skoda Kodiaq – 137 шт.
- Toyota Camry – 129 шт.
- Hyundai Tucson – 127 шт.
- Mazda CX-5 – 125 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado – 125 шт.
Ранее Фокус рассказывал, что на украинский рынок выходит недорогой британский кроссовер с богатым оснащением.
Также мы писали, что в нашей стране появится флагманский кроссовер Geely с двигателем Volvo.