Цена $2850 и запас хода до 280 км: General Motors показали недорогой электрокар (фото)

Доступный электромобиль Wuling Mini EV стал оригинальнее на вид и современнее внутри. На выбор предложат версии с запасом хода до 280 км.

Опубликованы официальные фото нового Wuling HongGuang Mini EV. Миниатюрный бюджетный электромобиль пройдет модернизацию и будет представлен 15 ноября. Обновленную модель назвали Macaron. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Сзади изменены фонари Фото: General Motors

Новый Wuling HongGuang Mini EV Macaron узнается, прежде всего, по измененной передней части. У него заменены фары и бампер, а в дизайне стало больше плавных скругленных линий. Сзади обновлены фонари. Габариты компактного хэтчбека остались прежними.

Размеры Wuling HongGuang Mini EV:

длина – 3064 мм;

ширина – 1493 мм;

высота – 1614 мм;

колесная база – 2010 мм.

В дизайне стало больше плавных линий Фото: General Motors

Салон Wuling Mini EV Macaron претерпел более кардинальные перемены. Внутри обновлен руль, заменены передняя панель и переключатели кондиционера. Также установлены новая цифровая панель приборов и 8-дюймовый тачскрин мультимедиа. Хэтчбек получил Bluetooth. Внутри теперь 15 отсеков для мелкой поклажи, а объем багажника со сложенными задними креслами составляет 734 л.

Салон Wuling MINI EV полностью переделан Фото: General Motors

Характеристики Wuling Mini EV раскроют во время презентации. Ожидается, что китайский электромобиль сохранит моторы на 27 и 41 л. с., а его запас хода составит от 120 до 280 км, в зависимости от выбранной батареи.

Напомним, что представленный в 2020 году электрокар Wuling HongGuang Mini EV создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда Wuling.

Со сложенными задними сиденьями получается 730-литровый багажник Фото: General Motors

Цена Wuling Mini EV стартует с $4700, но при выборе опции лизинга батареи снижается до $2850. Это самый популярный китайский электромобиль – уже продано свыше миллиона авто.

Ранее Фокус рассказывал, что General Motors выводят на рынок электрокроссовер за $35 000 с запасом хода свыше 500 км.

Также мы писали и про самый дорогой электромобиль от General Motors стоимостью $975 000.