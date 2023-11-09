Вдохновлен Калифорнией: новейший Ford Mustang получил оригинальную ретро-версию (фото)

Ford Mustang GT California Special на 1995 долларов дороже стандартной модели. Пакет улучшений включает в себя множество декоративных элементов.

Спорткар Ford Mustang получил новую версию California Special. Она вдохновлена культурой вождения Калифорнии и имеет элементы ретро-стиля. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Ford Mustang GT California Special отличается от стандартной модели наличием уникальных штрихов синего цвета Rave Blue. Их можно заметить на решетке радиатора, логотипах и колесных дисках.

Передние фары получили черную окантовку. Также по бокам есть декоративные полосы черного и синего цветов.

На кузове появились декоративные полосы черного и синего цветов Фото: Ford

На Ford Mustang GT California Special установлены 19-дюймовые колесные диски цвета Carbonized Grey с акцентами Rave Blue. Для пакета Performance Pack предусмотрен уникальный дизайн с фрезерованной поверхностью.

Ford Mustang GT California Special получил 19-дюймовые колесные диски Фото: Ford

В интерьере появилась перфорированная отделка Navy Pier и кожаная обивка цвета Ebony Black. Помимо этого внутри можно встретить синие акценты цвета Raptor Blue.

В интерьере присутствует отделка из кожи цвета Ebony Black Фото: Ford

Ford Mustang GT оснащен 5,0-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 480 л.с. и 567 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 10-ступенчатой АКПП или 6-ступенчатой "механикой".

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,3 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Ford Mustang GT California Special уже доступен для заказа на сайте производителя. Стоимость пакета улучшений составляет 1995 долларов.

Ранее Фокус писал, что в США владелец Ford Mustang GT 2024 модельного года превратил спорткар в копию Молнии МакКуина из мультфильма "Тачки".