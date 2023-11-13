Новый компактный электрокроссовер Ford заметили во время испытаний (фото)

Ford Puma пройдет обновление и впервые получит электрическую модификацию. Ее оснастят 136-сильным мотором, а запас хода составит 350 км.

В Великобритании во время испытаний заметили новый Ford Puma. Компактный кроссовер пройдет модернизацию и будет представлен летом 2024 года. Об этом сообщает издание Autocar.

Электрическая версия кроссовера получит 136-сильный мотор Фото: Autocar

Новый Ford Puma 2024 закамуфлирован, хотя можно разглядеть, что у кроссовера изменены оптика и передняя часть. Отсутствие выхлопных труб и заглушка на месте решетки радиатора дают понять, что перед нами – новая электрическая версия модели.

Салон Ford Puma 2024 не показали. Ожидается, что кроссовер получит новый виртуальный щиток приборов и увеличенный тачскрин мультимедиа.

Запас хода составит около 350 км Фото: Autocar

По данным Autocar, электромобиль Ford Puma получит силовую установку от E-Transit Courier и e-Tourneo – 136-сильный мотор и батарею емкостью около 50-55 кВт∙ч. Его запас хода составит примерно 350 км. Быстрая зарядка (мощностью до 100 кВт) электрокара на 80% займет полчаса.

Электрический кроссовер Ford Puma будет дороже бензиновой модели, но останется весьма доступным. Его стартовая цена составит около 40 000 евро.

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