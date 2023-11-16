Названы самые доступные авто с полным приводом в Украине (фото)

На украинском рынке можно найти полноприводные автомобили стоимостью до миллиона гривен. Среди них — не только кроссоверы, но и рамный внедорожник.

Кроссоверы являются самым популярным классом авто в Украине, однако далеко не все модели повышенной проходимости продаются с полным приводом. Как правило, версии со всеми ведущими колесами дороже. Впрочем, и в бюджетном сегменте есть полноприводные авто – их назвали в Auto-Consulting.

Suzuki Jimny Фото: Тарас Брязгунов

Недорогих авто с полным приводом стало меньше – в ценовой категории до миллиона гривен их всего пять. Самый дешевый из них – Renault Duster: полноприводный вариант с 1,5-литровым 110-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП стоит от 839 400 гривен.

Suzuki S-Cross Фото: Тарас Брязгунов

Также недорогие полноприводные модели на нашем рынке предлагает Suzuki. Самый доступный рамный внедорожник в Украине – Suzuki Jimny. Все версии модели являются полноприводными, а цена стартует с 883 000 гривен за вариант с механической КПП и 1 080 000 гривен – с автоматом.

Suzuki Vitara Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер Suzuki S-Cross с системой полного привода AllGrip, 140-сильным турбомотором и 6-ступенчатой автоматической КПП стоит от 933 800 гривен. А более компактный Suzuki Vitara с 1,6-литровой четверкой на 117 л. с. и автоматом обойдется в 942 000 гривен в полноприводной версии.

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