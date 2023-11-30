Миниатюрный городской электромобиль Smart показали до премьеры (фото)

Новый компактный электромобиль Smart назовут #2. Он будет немного крупнее модели Fortwo, а его запас хода вырастет до 300 км.

Компания Smart сменила стратегию и начала выпуск кроссоверов, но от компактных городских авто она не отказывается. Уже идет разработка преемника Smart Fortwo. Его должны представить в 2026 году, а пока на сайте Motor.es появилось первое его изображение.

Новый Smart переименуют в #2, чтобы с новой фирменной номенклатурой названий. Как известно, первый кроссовер Smart назвали #1.

Электромобиль станет преемником Smart Fortwo Фото: Smart

Концепция авто при этом не изменится. Как и Smart Fortwo, это будет миниатюрная двухместная модель для города. Длина Smart #2 вырастет примерно до 3,1 м, что позволит увеличить его багажник.

Судя по рендеру, новый Smart #2 сохранит характерный однообъемный дизайн. В то же время, его передняя часть будет выполнена в духе Smart #1.

В основе авто будет лежать полностью новая платформа. Естественно, новый Smart #2 будет электромобилем, ведь компания отказалась от двигателей внутреннего сгорания в 2018 году.

Сообщается, что запас хода Smart #2 составит около 300 км. Зарядить батарею на 80% в быстром режиме можно будет за 30 минут. Электромобиль Smart будет стоить около 25 000 евро, а основным его конкурентом называют Fiat 500e.

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