Skoda презентовала собрата Volkswagen ID.4 с запасом хода 570 км (фото)

Электрокроссовер Skoda Enyaq прошел модернизацию и получил прибавку в мощности. В линейке модели появилась флагманская версия Laurin&Klement с электроприводом и массажем сидений.

В Чехии представлен новый Skoda Enyaq 2024. Электрический кроссовер прошел обновление вслед за родственным Volkswagen ID.4. Об этом сообщает официальный сайт чешского автопроизводителя.

Топовый вариант Laurin&Klement узнается по серому декору на кузове Фото: Skoda

Стандартный электромобиль Skoda Enyaq не изменился внешне, но линейку пополнила флагманская роскошная версия Laurin&Klement и она несколько отличается по дизайну. В частности, у нее серый декор на кузове и особые колесные диски диаметром 20 и 21 дюйм. К тому же, у такого кроссовера матричные фары и измененные фонари.

Главное новшество в салоне Skoda Enyaq 2024 – улучшенная мультимедийная система. В версии Laurin&Klement у авто дорогая кожаная отделка, а передние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж.

Skoda Enyaq RS получил 340-сильную установку Фото: Skoda

Новый Skoda Enyaq 2024 стал заметно мощнее. Отдачу версии Enyaq 85 увеличили с 204 до 286 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,7 с. К тому же, ей впервые предложен полный привод.

Спортивный кроссовер Skoda Enyaq RS полноприводный по умолчанию, а его мощность выросла с 300 до 340 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с. Максимальная скорость всех Skoda Enyaq теперь ограничена на отметке в 180 км/ч.

В салоне улучшена мультимедийная система Фото: Skoda

Новые электромоторы не только мощнее, но и более энергоэффективные, поэтому при неизменной батарее на 82 кВт∙ч запас хода Skoda Enyaq вырос. В стандартной версии он составляет 560 км, а в Enyaq Coupe – 570 км.

К тому же, теперь поддерживается зарядка мощностью до 175 кВт. В таком режиме подзарядить электрокар Skoda на 80% можно за 28 минут.

Кстати, недавно Skoda вывела на рынок сразу две новых модели — Superb и Kodiaq 2024 модельного года.

Также Фокус сообщал, что представлен самый дешевый электромобиль Mitsubishi.