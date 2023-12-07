В интернете показали новый Duster 2024 в кузове пикап (фото)

У Dacia/Renault Duster было две разных версии в кузове пикап, которые выпускали в Румынии и Бразилии. Дизайнер показал, каким может быть пикап Duster третьего поколения.

Новый Duster 2024 уже официально представлен и вскоре выйдет на рынок. Не исключено, что в скором времени палитру версий модели расширят и одна из них может даже быть пикапом. Об этом пишет сайт Auto.cz, опубликовавший изображение модели.

Рендер пикапа Duster 2024 создал веб-дизайнер X-Tomi Design. Автомобиль получил грузовой кузов, а его задние двери стали компактнее. Кроме того, появились стальные дуги.

Renault Duster Oroch Фото: Renault

Как ни странно, пикап Duster не является чем-то фантастическим, ведь ранее подобные модели уже выпускали. Так, у Renault Duster первого поколения была схожая четырехдверная версия Oroch в кузове пикап – ее сборку наладили в Бразилии.

Renault Duster Oroch оснащали бензиновыми моторами мощностью 117-170 л. с. Были версии с передним и полным приводом, а грузоподъемность составила 680 кг.

Пикап Dacia Duster от ателье Romturingia Фото: largus.fr

У Dacia Duster второй генерации также был пикап, но двухдверный. Примечательно, что его выпускали не на предприятии Dacia и Renault, а на мощностях небольшого румынского тюнинг-ателье Romturingia. Такая модель комплектовалась 1,5-литровым 110-сильным турбодизелем и полным приводом и могла перевозить до 500 кг.

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