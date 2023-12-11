Свыше 800 сил и элегантный дизайн: раскрыты подробности нового суперкара Ferrari (фото)

Новый суперкар Ferrari сохранит высокооборотистый атмосферный V12 мощностью свыше 800 сил. Дизайн авто выполнят в духе купе Ferrari Roma.

Ferrari завершают разработку нового суперкара. Сверхмощное купе появится в 2024 году и придет на смену Ferrari 812 Superfast. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони сообщил, что новая модель сохранит высокооборотистый атмосферный V12 предшественника. Он подчеркнул, что вопреки все более строгим эко-нормам, в Ferrari не будут отказываться от этого двигателя и планируют бороться за его право на существования.

Модель сейчас проходит тесты Фото: Autocar

Флавио Манцони заявил, что турбированный V8 был бы экономичнее, чище и мощнее и именно такой мотор готовят для преемника LaFerrari. Однако у атмосферного V12 свой особенный характер.

Напомним, что в Ferrari 812 Superfast установлен 6,5-литровый V12. Он развивает 800 л. с. в стандартной версии и 830 л. с. – в заряженном варианте Competizione.

Новый суперкар Ferrari однозначно будет мощнее. Не исключено, что мотор дополнят гибридной установкой для снижения расхода топлива и вредных выбросов. Именно так поступили Lamborghini, чтобы сохранить V12 в модели Revuelto.

Также известно, что купе построят на платформе Ferrari Roma. Дизайн также выполнят в духе этой модели, то есть он станет элегантнее.

К слову, 6,5-литровый V12 установлен и в Ferrari Monza, который недавно тюнинговали в Германии.

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