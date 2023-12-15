Porsche прекратит продажу своей самой популярной модели в ЕС по очень странной причине

Кроссовер Porsche Macan не соответствует новым стандартам Евросоюза, а его обновление нерентабельно. За пределами ЕС модель продолжат продавать.

Porsche Macan нынешнего поколения покинет рынок Европейского союза с весны 2024 года. Немецкий автопроизводитель будет вынужден прекратить продажи кроссовера в ЕС еще до выхода второй генерации модели. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.

Причина отказа от модели весьма необычная. Кроссовер Porsche Macan не соответствует новым стандартам Евросоюза, но речь идет не об эко-нормах, а о требованиях кибербезопасности.

Дело в том, что Porsche Macan вышел на рынок еще в 2014 году, а последнее обновление прошел в 2021 году. Тогда еще о новых стандартах кибербезопасности ЕС никто не знал.

Готовить обновление по безопасности для Porsche Macan дорого и невыгодно. Жизненный цикл модели близится к концу, хотя ее планировали некоторое время выпускать параллельно с электрическим преемником.

Производство Porsche Macan пока прекращено не будет – кроссовер продолжат продавать за пределами Евросоюза. Примечательно, что это самый популярный Porsche в ЕС: за 10 месяцев 2023 года продано свыше 20 000 авто этой модели.

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