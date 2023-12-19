Toyota презентовала мощный спортивный кроссовер с расходом менее 5 л на 100 км (фото)
Новая Toyota Crown Sport получила 306-сильную гибридную установку. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 6 с и проехать до 90 км на электротяге.
Линейку Toyota Crown Sport пополнила топовая заряженная версия. Премиальный кроссовер уже поступил в продажу на родине, в Японии, по цене от 7,65 млн иен ($52 900) и каждый месяц будут собирать только по 300 таких авто. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Как и стандартная Toyota Crown Sport, флагманский вариант является гибридом, но его сделали подзаряжаемым. Силовая установка знакома по Toyota RAV4 Plug-In: 2,5-литровая бензиновая четверка и пара электромоторов суммарно развивают 306 л. с.
Разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а средний расход топлива составляет 4,9 л/100 км. Кроссовер Toyota способен проехать до 90 км в электрическом режиме, а суммарный запас хода на бензине и электротяге составляет 1200 км.
Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 38 минут. Кроме того, предусмотрена функция двунаправленной зарядки – можно питать от авто электрооборудование.
Комплектация Toyota Crown Sport пополнилась адаптивными амортизаторами. Также кроссовер оснащен 21-дюймовыми дисками, электроприводом сидений и набором систем безопасности, а его салон отделан кожей.
Напомним, что теперь Toyota Crown — это целая линейка премиальных моделей, занимающих нишу между Toyota и Lexus.
К слову, в скором времени в семействе Toyota Crown появится нестандартный седан-кроссовер.
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