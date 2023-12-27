Skoda может выпустить спортивного конкурента Mercedes и BMW (фото)
Skoda Superb RS могут оснастить мощной гибридной установкой. Такое авто не только будет быстрым, но и сможет передвигаться на электротяге.
Новая Skoda Superb 2024 может впервые получить заряженный вариант RS. На это намекнул СЕО чешского бренда Клаус Зелмер в комментарии британскому изданию Auto Express.
Руководитель Skoda не стал анонсировать новую модель, но согласился с утверждением журналиста, что подобная модификация позволила бы конкурировать с премиальными моделями Mercedes и BMW.
Спортивные версии RS в разное время появлялись у Skoda Fabia, Octavia и Kodiaq, но у Superb такого варианта никогда не было. Впрочем, модель предыдущего поколения предлагали с 2,0-литровым 280-сильным турбомотором.
В Skoda Superb 2024 этот двигатель развивает 265 л. с. Впрочем, для версии RS прочат не его, а гибридную установку с 1,5-литровой турбочетверкой и электромотором. В родственном Volkswagen Passat B9 она выдает 272 л. с.
Новая Skoda Superb RS будет не только быстрой, но и экономичной. Кроме того, она сможет передвигаться на электротяге. Модель получит полный привод, спортивную подвеску и увеличенные тормоза.
Ожидается, что Skoda Superb RS предложат в кузовах лифтбек и универсал. На рендерах у авто более агрессивный передний бампер, обвес и задний спойлер.
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