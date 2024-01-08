Пришелец из 60-х: самую дорогую Toyota в истории вернули в производство (фото)

Toyota 2000 GT 1967 года — первый спорткар в истории японской марки. Элегантная модель прославилась гоночными победами и появилась в фильме о приключениях Джеймса Бонда.

Легендарная Toyota 2000 GT возвращается в производство. Знаменитый спорткар 60-х годов будут снова выпускать в Японии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

На выбор предложены купе и кабриолет Фото: carscoops.com

Возродить классическую модель решили в японском ателье Rocky Auto. Современный спорткар внешне в точности повторяет легендарного предка. У него длинный капот, сдвинутый назад салон и выдвижные фары.

Наряду с купе предложен и кабриолет. Салон отделан кожей и деревом и также выдержан в стиле 60-х. Современными являются только кондиционер и аудиосистема.

Спорткар в точности воссоздалм Фото: carscoops.com

На выбор доступны два шестицилиндровых двигателя – 3,0-литровый 340-сильный турбомотор от современной Toyota Supra и 2,0-литровая шестерка, характеристики которой не раскрывают. Покупатели могут выбрать 5-ступенчатую механическую или 4-ступенчатую автоматическую КПП.

Кабриолет Toyota 2000 GT был построен для Джеймса Бонда Фото: carscoops.com

Цена стартует с 200 000 долларов. Это немало, но оригинал еще дороже – настоящее купе Toyota 2000 GT стоит не менее миллиона долларов. Это самая дорогая Toyota всех времен.

Салон отделан кожей и деревом Фото: carscoops.com

Дело в том, что всего выпущено только 337 Toyota 2000 GT. Первый спорткар японской марки отметился гоночными победами и позволил Toyota громко заявить о себе на весь мир. А редкий кабриолет был создан специально для фильма "Живешь лишь дважды" о приключениях Джеймса Бонда.

Модель предложат с моторами объемом 2,0 и 3,0 л Фото: carscoops.com

Оригинальный спорткар Toyota 2000 GT 1967 года оснащался 2,0-литровой 150-сильной шестеркой производства Yamaha. С 5-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,4 с и развить 220 км/ч.

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