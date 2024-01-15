Оригинальный итальянский конкурент Mini полностью рассекречен до премьеры (фото)

Новая Lancia Ypsilon 2024 отличается авангардным дизайном и роскошным интерьером. Хэтчбек предложат в гибридных и электрических версиях.

В интернет попали фото Lancia Ypsilon 2024. Компактный хэтчбек запечатлели во время фотосессии в Италии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Lancia Ypsilon нового поколения позиционируют, как премиальную модель В-класса. Это значит, что ее конкурентами будут Mini и Audi A1. Презентация модели запланирована на февральское автошоу в Женеве.

Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши Фото: carscoops.com

Новая Lancia Ypsilon стала гораздо выразительнее на вид. Хэтчбек отличается оригинальным дизайном передней части в духе концепт-кара Lancia Pu+Ra HPE. Также обращают на себя внимание большие круглые фонари и спрятанные в стойках ручки задних дверей.

В салоне на передней панели установлены два дисплея. Самая оригинальная деталь внутри – круглая полка с сенсорной панелью. Поскольку модель премиальная, то у нее качественная внутренняя отделка и богатое оснащение.

Сзади установлены большие круглые фонари Фото: carscoops.com

Новая Lancia Ypsilon 2024 позаимствовала платформу у Opel Astra и Peugeot 208. Все версии модели будут электрифицированными.

Ожидаются гибриды мощностью 100 и 136 л. с. с 1,2-литровым бензиновым турбомотором и 48-вольтной "мягкой" установкой. Электромобиль Lancia Ypsilon получит 156-сильный мотор и батарею на 54 кВт∙ч, а его запас хода достигнет 400 км.

В салоне появились два дисплея Фото: carscoops.com

Lancia Ypsilon станет первенцем в новом семействе моделей итальянской марки, которые готовит концерн Stellantis. С 2026 года в ее линейке будут исключительно электрокары.

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