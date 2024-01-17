Mazda прекратит выпуск известной модели: названа причина

Mazda 6 нынешнего поколения выпускают с 2012 года и пришло время снять ее с производства. Преемник седана пока не планируется.

Седан Mazda 6 снимут с производства. Последние автомобили покинут конвейер завода в японском городе Хофу уже весной. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

На втором сборочном предприятии в Китае выпуск Mazda 6 уже прекратился. Уже выпущенные на двух заводах автомобили распродадут в течении 2024 года.

Mazda 6 появилась в 2002 году Фото: Mazda

В 2021 году Mazda 6 уже покинула североамериканский рынок, а в 2023 – британский. В Украине модель также уже не продается, но пока представлена в ЕС, Азии и Австралии.

Причина прекращения выпуска авто понятна – Mazda 6 третьего поколения выпускают с 2012 года. И хотя в 2018 году модель кардинально обновили, она уже нуждается в замене.

Преемник Mazda 6 вряд ли появится в ближайшее время, ведь седаны сейчас не пользуются спросом и японский производитель делает ставку на кроссоверы. За 2023 год продано 34 000 Mazda 6 тогда, как кроссоверов CX-5 в 10 раз больше – 345 000.

Ранее появилась информация про новую заднеприводную Mazda 6 на платформе кроссовера CX-60, однако представители японской корпорации не подтвердили ее.

Напомним, что первая Mazda 6 появилась в 2002 году и пришла на смену модели 626. Нынешнее поколение модели оснащают бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (165 л. с.) и 2,5 л (192 и 231 л. с.), а также 2,2-литровым 175-сильным турбодизелем.

Ранее Фокус рассказывал, что Volkswagen прекратит выпуск своей самой нестандартной модели.

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