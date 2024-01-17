Новый рекорд: старый 58-летний Ford продали по цене суперкара Lamborghini (фото)

Выпущено только 562 купе Ford Mustang Shelby GT350 1965 года. Спорткар оснащен 306-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с.

В США на аукционе Mecum продали Ford Mustang 1965 года. За спортивное отдали 550 000 долларов – как за новый Lamborghini Revuelto. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона.

Всего в 1965 году выпустили только 562 Shelby GT350 Фото: Mecum

Классические Ford Mustang популярны у коллекционеров, но большинство из них гораздо дешевле. В данном же случае с молотка ушел раритетный Shelby GT350, причем такая стоимость – рекорд для этой модели.

Shelby GT350 1965 года – самый первый Ford Mustang, доработанный знаменитым гонщиком и конструктором Кэрроллом Шелби. Выпущено только 562 таких купе.

Автомобиль отреставрировали до оригинального состояния Фото: Mecum

Кэрролл Шелби увеличил мощность 4,7-литрового V8 с 271 до 306 л. с., доработал подвеску и тормоза Ford Mustang, а также облегчил авто до 1268 кг за счет капота из стекловолокна и отказа от задних кресел.

Ford Mustang Shelby GT350 1965 года способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 217 км/ч. Авто активно участвовало в гонках.

Под капотом установлен 306-сильный V8 Фото: Mecum

Конкретно этот Shelby GT350 использовался в качестве шоукара. Он прошел реставрацию и после нее собрал многочисленные награды на ретро-фестивалях.

К слову, на этом же аукционе за $1,87 миллиона продали уникальный Tucker 1948 года с адаптивной оптикой, дисковыми тормозами и противоугонной системой.

Также Фокус писал, что аукцион выставили эксклюзивный Lamborghini Дональда Трампа.