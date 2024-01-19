Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович пересели на новейшие кроссоверы Ferrari (видео)

Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович купили новый Ferrari Purosangue. Первый кроссовер итальянской марки оснащен 725-сильным V12 и способен развить 310 км/ч.

Новый Ferrari Purosangue уже успел стать самой популярной моделью марки и пользуется спросом среди знаменитостей. Недавно первый кроссовер Ferrari приобрели сразу два звездных футболиста – Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович. Фото и видео со спортсменами и их Ferrari появились в соцсетях.

Златан Ибрагимович подарил Ferrari Purosangue себе на день рождения Фото: скриншот / YouTube Футболист отправился на кроссовере по магазинам Фото: скриншот / YouTube

Златан Ибрагимович был замечен за рулем Ferrari Purosangue в центре Милана – он отправился на нем на шопинг со своей девушкой. Футболист подарил себе на день рождения кофейный кроссовер с бордовым салоном.

У Златана Ибрагимовича традиция – каждый год он балует себя на день рождения новеньким Ferrari. Ранее спортсмен подарил себе Ferrari SF90 Stradale, Monza, Daytona и 812 Competizione.

А Криштиану Роналду недавно показал новыйFerrari Purosangue в своем Instagram. Кроссовер пополнил его огромную автоколлекцию, включающую Bugatti Centodieci, Veyron и Chiron, McLaren Senna и несколько Rolls-Royce.

Криштиану Роналду и его Ferrari Purosangue Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Напомним, что кроссовер Ferrari Purosangue стоит от 390 000 евро. Четырехместное авто оснащено 6,3-литровым 725-сильным V12 и способно разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 310 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про эксклюзивный суперкар Lamborghini Дональда Трампа.

Также мы писали, что в Японии столкнулись классический Ferrari и новый Maybach.