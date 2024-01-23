Несбывшийся конкурент Prado: Volkswagen показали секретный рамный внедорожник (фото)

В Volkswagen рассматривали возможность выпуска рамного внедорожника. Автомобиль планировали оснащать дизельными двигателями мощностью до 250 сил.

Появилось изображение рамного внедорожника Volkswagen на базе пикапа Amarok. Проект разрабатывали в 2022 году, однако он не получил зеленый свет от руководства. Рендер опубликовал на своей странице в Linkedln дизайнер Volkswagen Альберт Кирцингер.

По его словам, внедорожник планировали построить на базе пикапа Volkswagen Amarok второго поколения. Как известно, эта модель построена на платформе Ford Ranger, а у него уже есть родственный внедорожник Everest. Конкурентами Volkswagen должны были стать Toyota Land Cruiser Prado/250, Mitsubishi Pajero Sport и Isuzu MU-X.

Внедорожник разрабатывали на базе Volkswagen Amarok Фото: Volkswagen

На изображении внедорожник очень схож с Volkswagen Amarok 2023 в анфас, хотя решетка радиатора у него другая. Также обращают на себя внимание изогнутая оконная линия и спрятанные в стойках ручки задних дверей. Авто оснащено внедорожными шинами, шноркелем и багажником на крыше.

Длина авто составляет около 4,9 м, а колесная база – 2,9 м. По аналогии с Ford Everest внедорожник Volkswagen планировали оснащать турбодизелями объемом 2,0 л (209 л. с.) и 3,0 л (250 л. с.), а также 10-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

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