Самый дешевый электрокроссовер Hyundai за 22 000 евро впервые заметили на дорогах (фото)

Электромобиль Hyundai Casper отличается от бензиновой модели дизайном оптики и колесных дисков. Кроссовер получит модификации с запасом хода 300 и 400 км.

Компактный кроссовер Hyundai Casper получит электрическую версию. Ее должны презентовать в конце 2024 года, а пока электрокар проходит тесты в Японии. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Электромобиль тестируют в Японии Фото: Motor.es

Электромобиль Hyundai Casper обклеен камуфляжной пленкой, но можно разглядеть измененные диодные фары и новые пиксельные фонари на всю ширину кузова. Также у 3,6-метрового кроссовера особые колесные диски с улучшенной аэродинамикой.

Салон Hyundai Casper на фото не видно, однако стало известно, что электрокроссовер получит цифровую панель приборов и 8,0-дюймовый тачскрин.

Ожидается, что электромобиль Hyundai Casper предложат в двух модификациях их запас хода составит примерно 300 и 400 км.

Электрическая версия получила пиксельные фонари Фото: Motor.es

Поначалу электрокар Hyundai будут выпускать в Южной Корее но не исключено, что сборку наладят в Чехии, где уже выпускают Hyundai Kona. Цена авто составит около 22 000 евро, а его основными соперниками станут Dacia Spring и новый Citroen e-C3. Вполне возможно, что для отдельных стран модель переименуют.

Ранее Фокус рассказывал про новый компактный кроссовер Hyundai Bayon.

Также мы писали про новый электрокроссовер от Honda и General Motors.