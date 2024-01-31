Новый флагманский электромобиль Jeep показали на официальных фото

Новый Jeep Wagoneer S — 600-сильный электрический кроссовер с тремя рядами сидений. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с и проехать 640 км без подзарядки.

Опубликованы официальные фото Jeep Wagoneer S. Флагманский электрокроссовер марки выйдет на рынок осенью. Подробности модели раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Jeep Wagoneer S оснастят 600-сильной установкой Фото: Stellantis

Новый Jeep Wagoneer S ранее уже был рассекречен на шпионских фото. У него вытянутый силуэт с большими углами наклона переднего и заднего стекла. Электрокроссовер получил большой спойлер на крыши и диодную подсветку радиаторной решетки.

В салоне на передней панели установлены сразу четыре дисплея, один из которых предназначен для переднего пассажира. Кнопок внутри почти нет, но есть круглый селектор выбора режимов езды. Базовая комплектация включает панорамную крышу, а среди опций будет предложена акустика MacIntosh с 19 динамиками.

Электромобиль Jeep Wagoneer S построен на платформе STLA Large, которую также будет использовать новый Dodge Charger. Длина кроссовера составит не менее 5 метров.

На передней панели установлены четыре дисплея Фото: Stellantis

Новый Jeep Wagoneer S получит полноприводную силовую установку мощностью около 600 сил и сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода электромобиля составит 640 км.

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