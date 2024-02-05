Старый Nissan 2000 года продали по цене нового суперкара McLaren (фото)

В 2000 году выпущено только 38 купе Nissan Skyline GT-R в версии V-Spec N1. Спорткар использовали в качестве основы для создания гоночных авто.

В Австралии продали раритетный Nissan Skyline GT-R 2000 года. За спорткар отдали 325 000 долларов – как за новый McLaren 750S. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Nissan Skyline GT-R V-Spec N1 предназначался для доработки к гонкам Фото: autoevolution.com

Классические Nissan Skyline GT-R R34 сейчас очень ценятся коллекционерами, однако столь дорогими могут быть либо авто из фильма "Форсаж", либо редкие лимитированные версии модели. Это авто относится ко второй категории.

Это один из 38 Nissan Skyline GT-R V-Spec N1. Такой вариант модели предназначался для доработки в гоночных командах и участия в соревнованиях. Ради снижения веса из салона убрали кондиционер и аудиосистему.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: autoevolution.com

Зато Nissan Skyline GT-R V-Spec N1 получил регулируемое антикрыло, обвес и колесные диски от Nismo, тормоза Brembo, 19-дюймовые шины Bridgestone Potenza и регулируемую гоночную подвеску. В салоне появились ковшеобразные спортивные сиденья.

Под капотом установлена 280-сильная турбошестерка Фото: autoevolution.com

Конкретно этот Nissan Skyline GT-R V-Spec N1 так и не подготовили к гонкам, поэтому его 2,6-литровая турбошестерка имеет стандартную мощность – 280 л. с. Спорткар оснащен 6-ступенчатой механической КПП и полным приводом.

К слову, у Nissan Skyline GT-R появится современный преемник мощностью 1000 сил.

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